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Bilecik'te 'Temel İlk Yardım Farkındalık Eğitimi' düzenlendi

Bilecik'te 'Temel İlk Yardım Farkındalık Eğitimi' düzenlendi
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Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, katılımcılara temel ilk yardım bilgileri aktarıldı. Vali eşi Zeynep Sözer de merkezi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve eğitim sonunda sertifika takdim etti.

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 'Temel İlk Yardım Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Sözer, kanser taramaları, Gebe Okulu, diyetisyen, fizyoterapi, psikolog ve çocuk gelişimi hizmetleri ile Sigara Bırakma Polikliniği çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Program çerçevesinde Sağlıklı Yaş Alma Birimi tarafından Temel İlk Yardım Farkındalık Eğitimi de düzenlendi. Eğitime yoğun ilgi gösteren katılımcılar, temel ilk yardım konusunda önemli bilgiler edinme fırsatı buldu. Eğitimin sonunda Zeynep Sözer, katılımcılara sertifikalarını takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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