Bilecik'te 248 çiftçiye TARSİM bilgilendirmesi yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, 248 çiftçinin katılımıyla tarımsal sigortalara dair bilgi verildi. Çiftçilere sigortanın önemi, teminatlar ve başvuru süreçleri anlatıldı.

Bilecik'te Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı, 248 çiftçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen TARSİM Bilgilendirme Toplantısı, 248 çiftçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, tarımsal üretimde karşılaşılabilecek risklere karşı sigortanın önemi ve TARSİM kapsamında sunulan teminatlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, tarım sigortalarının üreticilere sağladığı avantajlar, hasar süreçleri ve başvuru aşamaları ele alındı. Yetkililer, üreticilerin bilinçlendirilmesiyle tarımsal kayıpların en aza indirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "TARSİM sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına almayı amaçlıyoruz. Bilgilendirme toplantılarımız il genelinde devam edecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
