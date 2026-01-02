Bilecik'te tarım ve hayvancılık çalışmaları masaya yatırıldı

Bilecik'te tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaların ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, şube ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülen mevcut çalışmalar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırılırken, tarım ve hayvancılık alanında atılacak yeni adımlar ele alındı. Toplantıda, uygulamalarda birlik sağlanması ve üreticilere sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi konularında görüş alışverişi yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Özellikle ilimiz tarımının ve hayvancılığının geliştirilmesine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi, uygulamalarda birliğin sağlanması ve üreticilerimize daha etkin hizmet sunulması konularında fikir birliğine vardık" dedi. - BİLECİK