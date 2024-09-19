Bilecik'te Su Deposunun Yıkımı Gerçekleştirildi

Bilecik'te uzun yıllar o dönem Yol, Su ve Elektrik Genel Müdürlüğü şimdi ise, İl Özel İdaresinin su ihtiyacını büyük ölçüde tamamlayan su deposu kulesinin yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi İl Özel İdaresi bahçesinde 1985 yılında idarenin ve lojmanların su ihtiyacını karşılamak için yapılan sonrasında ise park bahçe çiçek sulamasını için kullanılan su deposu kulesi yıkıldı. Bilecik bir hafriyat firması tarafından kuleye bağlanan çelik halat iş makinesi ucuna bağlanarak kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkılma anında çevredekiler korku dolu anlarlar izlerken, su kulesi tam düşmesi gereken boş araziye düştü. Ardından çevre binalarda bulunan personeller rahat bir nefes aldı. - BİLECİK