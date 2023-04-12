Bilecik'te seyir halindeki tır alev aldı

Bilecik'te seyir halinde yanmaya başlayan tırda maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Sakarya- Bilecik istikametinde seyir halinde olan O.Ü., idaresindeki 41 YD 104 plakalı tırın motor bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi araç sürücüsü O.Ü., VEve çevreden geçen sürücüler yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Olaydan araç sürücüsü yara almadan kurtulurken, tırda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BİLECİK