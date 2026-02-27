Haberler

Bilecik'te Şehit Aileleriyle İftar

Bilecik'te AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Program, AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yapan İl Başkanı Serkan Yıldırım, onların fedakarlık ve emanetlerinin önemine dikkat çekti. Yıldırım, "Bu topraklara bedel ödeyen kahramanlarımızın emanetleri başımızın tacıdır. Onların fedakarlığı, bizim sorumluluğumuz; onların duası, bizim en büyük gücümüzdür. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
