Bilecik'te şehit yakınları ve gaziler için oryantasyon programı başladı.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifi yapılan şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının mesleğe, memuriyete ve sosyal çevreye uyum sağlamalarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen oryantasyon programı, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Program kapsamında Şube Müdürü Hüsniye Nar ve Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Özel tarafından atama süreci, kamu görevlilerinin hak ve sorumlulukları ile protokol ve sosyal davranış kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin, katılımcıların kamu görevine uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve sosyal hayata entegrasyonlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız devletimizin en kıymetli emanetleridir. Onların kamu görevine uyum süreçlerini en sağlıklı şekilde geçirmeleri için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı