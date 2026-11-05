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Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit-Gazi Birimi görevlileri tarafından, 1995 yılında Hakkari'de şehit olan Fuat Tuzak'ın vefatının sene-i devriyesi dolayısıyla kardeşi Zeynep Güner ziyaret edildi. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları da aileye iletildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aziz şehidimiz Fuat Tuzak'ı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kıymetli ailesine saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı