Bilecik'te şehit ailesine anlamlı ziyaret

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 14 Nisan 1995 tarihinde Kuzey Irak'ta düzenlenen harekat sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ayhan Ünver'in ailesini ziyaret etti.

1970 yılında Bilecik'te doğan Şehit Ayhan Ünver, kahramanca görev yaptığı sırada hain bir pusu sonucu şehit olmuştu. Şehit babası İsmet Ünver ve şehit annesi Safinaz Ünver ile bir araya gelen Türkoğlu, şehit ailelerine her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaret sırasında Türkoğlu, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman yanındayız. Onların acısını paylaşıyor, minnet ve saygıyla anıyoruz" şeklinde konuştu. - BİLECİK