Şehit Vahit Elmas'ın Babası Ziyaret Edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan şehit ailesi ziyaret edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit-Gazi Birimi tarafından, ağustos ayında sene-i devriyesi bulunan şehit Vahit Elmas'ın babası Ali Elmas'a ziyaret gerçekleştirildi. 1994 yılında Bingöl'ün Yayladere ilçesinde şehit olan Vahit Elmas'ın kıymetli babası Ali Elmas ile bir araya gelinerek şehidin hatırası yad edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı