Bilecik'te Sağlık Hizmetleri ve Projeleri Gözden Geçirildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek kent genelinde yürütülen sağlık hizmetleri, projeler ve 2025 yılının ilk altı ayına dair sağlık istatistikleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Vali Sözer'e İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı eşlik etti. Müdür Damkacı, yılın ilk altı aylık döneminde il genelindeki hastane ve aile hekimliği birimlerine toplam 1 milyon 848 bin 585 başvuru yapıldığını, bu sayının yıl sonunda 3 milyon 600 bine ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Aynı dönemde sağlık tesislerinde 15 bin 189 ameliyat gerçekleştirilirken, bin 421 aktif hastaya ise evde sağlık hizmeti sunuldu. Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, kent genelinde 8 bin 054 acil vakaya kısa sürede müdahale etti. Kanser tarama çalışmaları kapsamında 14 bin 800 kişiye ulaşıldığı bilgisini paylaşan Dr. Damkacı, bu kişilerin arasından 228 vatandaşın ileri tetkik ve teşhis merkezlerine sevk edildiğini, 9 kişiye ise kanser tanısı konulduğunu belirtti. Vali Sözer'in ziyareti sırasında faaliyetleri aktarılan Sağlıklı Hayat Merkezi, bugüne kadar 7 bin 340 danışana koruyucu sağlık hizmeti verdi. Öte yandan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde göreve başlayan Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji uzmanları, yılın ilk yarısında 178 hastaya bin 020 kemoterapi uygulaması gerçekleştirdi. Ziyarette, Bilecik'te sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve ilin sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı. - BİLECİK