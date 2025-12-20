Bilecik'te 'Hatasız hekimlik mümkün mü' semineri düzenlendi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sağlık çalışanlarına yönelik 'Hatasız hekimlik mümkün mü' semineri düzenlendi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. Halil Koyuncu tarafından 'Sizce hatasız hekimlik mümkün mü' başlığı altında seminer verildi. Sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği programda, sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği, tıbbi uygulamalarda hata kavramı, risk yönetimi ve hekimlikte etik sorumluluklar detaylı şekilde ele alındı. Seminer süresince katılımcılar, hekimlik uygulamalarında karşılaşılan riskler ve bu risklerin azaltılmasına yönelik yaklaşımlar hakkında bilgilendirildi. Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliği açısından son derece önemli konulara değinen bu seminer için değerli paylaşımlarından dolayı Prof. Dr. Halil Koyuncu'ya teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK