Haberler

Bilecik'te 'Hatasız hekimlik mümkün mü' semineri düzenlendi

Bilecik'te 'Hatasız hekimlik mümkün mü' semineri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen seminerde hasta güvenliği, tıbbi hatalar, risk yönetimi ve etik sorumluluklar ele alındı. Prof. Dr. Halil Koyuncu, sağlık çalışanlarıyla bu kritik konuları paylaştı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sağlık çalışanlarına yönelik 'Hatasız hekimlik mümkün mü' semineri düzenlendi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. Halil Koyuncu tarafından 'Sizce hatasız hekimlik mümkün mü' başlığı altında seminer verildi. Sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği programda, sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği, tıbbi uygulamalarda hata kavramı, risk yönetimi ve hekimlikte etik sorumluluklar detaylı şekilde ele alındı. Seminer süresince katılımcılar, hekimlik uygulamalarında karşılaşılan riskler ve bu risklerin azaltılmasına yönelik yaklaşımlar hakkında bilgilendirildi. Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliği açısından son derece önemli konulara değinen bu seminer için değerli paylaşımlarından dolayı Prof. Dr. Halil Koyuncu'ya teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar

Bakanlık Epstein arşivini açtı! Aralarında eski ABD başkanı da var
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
title