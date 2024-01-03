Bilecik'te Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor
Bilecik Müftülüğü tarafından başlatılan 'Sabah Namazı Buluşmaları' Osmanlı, Yediler ve Orhangazi camilerinde gerçekleşti. Kur'an tilaveti, tekbirler, tesbihat ve tevbe-i istiğfarlarının yapıldığı programın ardından dualar edildi. Buluşmalarda hayırsever vatandaşlar tarafından çorba ikramı yapıldı.
Bilecik'te sabah namazı buluşmaları devam ediyor.
Bilecik Müftülüğü tarafından başlatılan 'Sabah Namazı Buluşmaları' bu hafta Osmanlı, Yediler ve Orhangazi camilerinde gerçekleşti. Kur'an tilaveti, tekbirler, tesbihat ve tevbe-i istiğfarlarının yapıldığı programın ardından dualar edildi. 3 camide yapılan buluşmalarda ise hayırsever vatandaşlar tarafından çorba ikramında bulunuldu. - BİLECİK