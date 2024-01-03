Bilecik'te sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Bilecik Müftülüğü tarafından başlatılan 'Sabah Namazı Buluşmaları' bu hafta Osmanlı, Yediler ve Orhangazi camilerinde gerçekleşti. Kur'an tilaveti, tekbirler, tesbihat ve tevbe-i istiğfarlarının yapıldığı programın ardından dualar edildi. 3 camide yapılan buluşmalarda ise hayırsever vatandaşlar tarafından çorba ikramında bulunuldu. - BİLECİK