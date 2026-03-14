Bilecik'te Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri

Bilecik'te Ramazan Bayramı öncesinde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde şekerleme, tatlı ve pastacılık ürünleri üreten ve satan işletmelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, muhafaza koşulları ve hijyen kuralları titizlikle incelenirken, işletmelerin mevzuata uygunluğu değerlendirildi. Denetimlerin, vatandaşların bayram süresince güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Bayram öncesi denetimlerimizle hem üretici hem tüketici açısından güvenli gıda teminini sağlıyoruz. Amacımız halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını garanti altına almak" dedi. - BİLECİK

