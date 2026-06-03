Polis ekipleri araçları tek tek bilgilendirdi

Bilecik'te polis ekipleri araçları tek tek bilgilendirerek sürücüleri dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı noktalarda yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. Ekipler, özellikle iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri konusunda vatandaşları uyarırken, kadınların ve çocukların korunmasına yönelik geliştirilen KADES uygulaması hakkında da bilgi verdi. Uygulamanın kullanımına ilişkin detaylar anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Vatandaşların bilinç düzeyini artırmak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında emniyet birimlerine bilgi verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bilinçli toplum ve güvenli yarınlar hedefi doğrultusunda farkındalık çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı