Bilecik'te polis çocuklarına 120 bin TL eğitim desteği

Bilecik'te, polis eşleri derneği tarafından üniversite öğrencisi 6 çocuğa toplam 120 bin TL eğitim desteği verildi. Her öğrenciye 20 bin TL'lik yardım yapılarak, eğitim süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener başkanlığında, 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde teşkilat mensuplarının üniversite öğrencisi çocuklarından eğitim yardımı almaya hak kazanan 6 öğrenciye destek verildi. Bu kapsamda, her bir öğrenciye 20 bin TL olmak üzere toplamda 120 bin TL tutarında eğitim desteği sağlandı. Eğitim yardımlarının, öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunması ve başarılarını artırması amaçlandı.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, "Bu desteklerin, öğrencilerimizin eğitim yolculuklarına katkı sunması ve başarılarını güçlendirmesi temennisiyle hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
