Bilecik'te polis çocuklarına 120 bin TL eğitim desteği

Bilecik'te üniversite öğrencisi polis çocuklarına toplam 120 bin TL eğitim desteği sağlandı.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener başkanlığında, 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde teşkilat mensuplarının üniversite öğrencisi çocuklarından eğitim yardımı almaya hak kazanan 6 öğrenciye destek verildi. Bu kapsamda, her bir öğrenciye 20 bin TL olmak üzere toplamda 120 bin TL tutarında eğitim desteği sağlandı. Eğitim yardımlarının, öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunması ve başarılarını artırması amaçlandı.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, "Bu desteklerin, öğrencilerimizin eğitim yolculuklarına katkı sunması ve başarılarını güçlendirmesi temennisiyle hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK