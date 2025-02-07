Bilecik'te Özel Eğitim Anaokulu İnşaatında Sona Yaklaşılıyor

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdar Şimşek, kentte yapımı devam eden 8 sınıflık Özel Eğitim Anaokulu inşaatında sona yaklaşıldığını söyledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdar Şimşek ve beraberinde Müdür Yardımcısı Halis Çelik, kent merkezinde yapımı devam eden Bahçelievler Mahallesinde 8 sınıflık Özel Eğitim Anaokulu inşaatında birtakım incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında yetkililerden bilgi alan İl Müdürü Şimşek, "Eğitimde kalite artacak diyerek, modern eğitim materyalleri ve teknolojik altyapı ile donatılan sınıflar, öğrencilerin daha verimli ve etkili bir eğitim almasını sağlayacak. Ayrıca, okul içerisindeki sosyal tesisler, öğrencilerin ders dışı aktivitelerle sosyal becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyacak" şeklinde konuştu. - BİLECİK