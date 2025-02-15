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Bilecik'te Özel Eğitim Anaokulu İnşaatı Denetlendi

Bilecik'te Özel Eğitim Anaokulu İnşaatı Denetlendi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, özel gereksinimli çocuklar için inşa edilen Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu inşaatını inceledi. Vali, okulun tamamlanmasının ardından özel ihtiyaçlı çocuklar için önemli bir eğitim imkanı sunacağını belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu inşaatını yakından takibe aldı.

Aralık ayında imzalanan protokol, hayırsever iş adamların yaptırdığı Pelitözü Özel Eğitim Anaokulun temeli geçtiğimiz yıl atılırken, inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, alanı geniş çaplı incelediler. Özel gereksinimli çocukların en iyi eğitimi alabilmesi için çalışmalar aralıksız sürdüğünü ifade eden Vali Aygöl, yetkililerden projenin ilerleyişi hakkında bilgi alarak çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aygöl, "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için modern ve donanımlı bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefleyen okul, tamamlandığında bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına yürütülen projelerin büyük önem taşıyor ve özel ihtiyaçlı çocukların en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için desteklerinin devam edecek. Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu, eğitim imkanları ve özel gereksinimli çocuklara uygun fiziki yapısıyla, onların gelişimini en iyi şekilde desteklemeyi amaçlıyor. Yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından okulun kısa sürede hizmete açılması planlanıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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