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Özel bireyler için farkındalık yürüyüşü

Özel bireyler için farkındalık yürüyüşü
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Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği, özel bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak amacıyla Kent Ormanı'nda farkındalık yürüyüşü düzenledi. Etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Bilecik'te özel bireyler için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER), özel bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasını sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Bilecik Kent Ormanı'nda farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Dernek üyeleri ile Gaye Spor Olsun Takımı'nın katıldığı etkinlikte özel bireyler doğayla iç içe vakit geçirirken, sosyal yaşama katılımın önemine dikkat çekildi. Yürüyüş boyunca birlik ve dayanışma mesajları verilirken, katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin ardından paylaşma ve dayanışmanın simgesi olarak kurulan 'Yeryüzü Sofrasında' özel bireyler, aileleri ve sporcular bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Programda hem sosyal etkileşim artırıldı hem de özel bireylerin toplumun her alanında daha görünür olması gerektiği vurgulandı.

BİEYDER Başkanı Esra Sever Geçim, dernek olarak öncelikli hedeflerinin özel bireylerin yaşamın her alanında eşit, aktif ve görünür bireyler olarak yer almasını sağlamak olduğunu belirterek, "Özel bireylerimizin evlerinden çıkarak doğayla buluşması ve sosyal yaşamın içinde aktif olarak yer alması bizim için büyük önem taşıyor. Bugün üretken, aktif ve motivasyon dolu bir günü hep birlikte yaşadık. Birlik ve dayanışmanın gücünü bir kez daha hissettik. Bu anlamlı etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan Gaye Spor Olsun Takımı'na ve katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca organizasyon boyunca desteklerini esirgemeyen Bilecik Kent Ormanı Tesisleri'ne de şükranlarımı sunuyorum. Özel bireylerimizin sosyal yaşamın her alanında daha görünür olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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