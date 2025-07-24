Bilecik'te Orman Yangınlarının Ardından Psikososyal Destek Çalışmaları Başlatıldı

Bilecik'te yaşanan orman yangınlarının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Psikososyal Destek Ekibi harekete geçti.

Yangından etkilenen Borcak, Büyükyenice ve Kazancı köylerine ziyaret gerçekleştiren ekip, bölge halkına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, yaptığı açıklamada afet sonrası sürecin sadece maddi kayıplarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, vatandaşların yaşadığı travmaların da en az fiziksel zararlar kadar önemli olduğunu belirtti. Müdürlük bünyesindeki uzman ekipler, vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak hem duygusal destek sağladı hem de ihtiyaçların belirlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Ziyaretlerde özellikle yaşlılar, çocuklar ve hassas gruplarla yakından ilgilenen ekipler, gerekirse ileri düzey psikolojik destek hizmetlerine yönlendirme yapılacağını belirtti. Müdürlük yetkilileri, destek çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde de süreceğini ifade etti. - BİLECİK