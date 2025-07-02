Bilecik'te Orman Yangınlarından Etkilenenlere Psikososyal Destek

Bilecik'te Orman Yangınlarından Etkilenenlere Psikososyal Destek
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Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek çalışmaları devam ediyor. Vali Faik Oktay Sözer'in koordinesinde yürütülen bu çalışmalar, afetzedelerin yaşadığı travmaları gidermek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek çalışmaları sürüyor.

Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek çalışmaları, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in koordinesinde aralıksız devam ediyor. Yangının ardından bölgeye intikal eden uzman ekipler, afetzedelerin yaşadığı travmaları en aza indirmek ve normal yaşantılarına en kısa sürede dönebilmelerini sağlamak amacıyla saha çalışmalarına başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ilgili kurumların desteğiyle yürütülen bu çalışmalar kapsamında hem bireysel hem de grup görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Sözer, "Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Maddi kayıpların ötesinde, yaşanan manevi yıkımı da birlikte aşacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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