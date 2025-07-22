Bilecik'te Orman Yangını Sonrası Psikososyal Destek Sağlandı

Bilecik'te Orman Yangını Sonrası Psikososyal Destek Sağlandı
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Bilecik'te Demirköy, Kurtköy ve Hamidiye köylerinde çıkan orman yangını sonrası travma yaşayan vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılarak destek sağlandı. İl Müdürü İlkay Türkoğlu, ekiplerin sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bilecik'te Demirköy, Kurtköy ve Hamidiye köyleri arasında çıkan orman yangını sonrası travma yaşayan vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılarak gerekli destek sağlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bağlı ekipleri tarafından çıkan orman yangını sonrası travma yaşayan vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılarak gerekli destek sağlandı. İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun koordinasyonunda, bölgeye psikososyal destek ekipleri sevk edildi. Yangın sonrası travma yaşayan vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak gerekli desteği sağlandığını anlatan İl Müdürü Türkoğlu, "Vatandaşlarımızın yanında olmak, bu tür afetlerde hem psikolojik hem sosyal olarak destek sağlamak bizim en öncelikli görevimiz. Ekiplerimiz sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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