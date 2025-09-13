Haberler

Bilecik'te Okul Kantinlerinde Gıda Güvenliği Denetimleri Başladı

Bilecik'te Okul Kantinlerinde Gıda Güvenliği Denetimleri Başladı
Güncelleme:
Yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte Bilecik'te okul kantinlerinde gıda güvenliği denetimleri başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için kontrolleri sürdürüyor.

Bilecik'te yeni eğitim ve öğretim dönemi ile birlikte okul kantinlerinde gıda güvenliği denetimleri başladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde gıda güvenliği denetimleri aralıksız sürüyor. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde; işletmelerin resmi belgeleri, asgari teknik ve hijyenik koşulları ile personel hijyeni titizlikle inceleniyor.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Çocuklarımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için okul kantinlerinde denetimlerimizi yıl boyunca düzenli aralıklarla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

