Bilecik'te Okul Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri için okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan toplantıya ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Toplantı, 'Çocukların eğitim süreçlerine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik işbirliği protokolü' kapsamında İlçe Yürütme Kurulu çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirildi. Görüşmede, öğrencilerin güvenliği için alınacak önlemler, okul çevresinde yapılacak denetimler, servis güvenliği, bağımlılıkla mücadele, trafik tedbirleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Kaymakam Kılıç, toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Çocuklarımızın güvenliği ve huzuru hepimizin önceliği. Bu kapsamda bütün kurumlarımızla iş birliği içinde hareket ederek gerekli tedbirleri alacağız" dedi. - BİLECİK