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Bilecik'te okul çevresindeki gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

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Bilecik'te okul çevresindeki gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi
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Bilecik'te eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevresindeki market, büfe ve kantinler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. İl Müdürü Çetin Ayvalık, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin dönem boyunca süreceğini belirtti.

Bilecik'te okul çevresindeki gıda işletmelerine denetim gerçekleştirildi.

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen resmi kontrollerde, okul çevrelerindeki market, büfe, kantin ve benzeri gıda satış ve toplu tüketim işletmeleri denetlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Eğitim öğretim dönemi boyunca kontrollerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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