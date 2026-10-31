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Bilecik'te okul çevrelerinde polis ve jandarma denetimi aralıksız sürüyor

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Bilecik'te okul çevrelerinde polis ve jandarma denetimi aralıksız sürüyor
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Bilecik genelinde okul ve çevrelerinde polis ile jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor. Denetimlerde öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatleri, trafik güvenliği ve okul servis araçları kontrol edilerek güvenli eğitim ortamı sağlanıyor.

Bilecik'te okul çevrelerinde sıkı denetim yapıldı.

Bilecik genelinde çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde okul çevrelerine yönelik güvenlik kontrolleri gerçekleştiriyor. Denetimlerde okul çevreleri, öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatleri, trafik güvenliği ve okul servis araçları kontrol ediliyor.

Asayiş ve trafik ekipleri tarafından yürütülen uygulamalarda, öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınıyor. Okul çevrelerinde huzur ve güvenliğin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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