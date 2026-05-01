Bilecik'te öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eğitimde Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları ve yayaların uyması gereken kurallar anlatıldı. Eğitimde öğrencilerin trafik ortamını daha yakından tanımaları sağlanırken, uygulamalı olarak karşıdan karşıya geçiş, trafik işaret ve levhalarının tanıtımı gibi konular üzerinde duruldu. Öğrencilerin aktif katılım gösterdiği programda trafik bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından, etkinliğin çocuklarda trafik güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla düzenli olarak devam edeceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı