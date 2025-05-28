Bilecik'te Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen bilinçlendirme çalışmaları kapsamında minik öğrenciler, polislik mesleğini tanıma ve trafik güvenliği konusunda eğitim alma fırsatı buldu.

'Güvenli yarınlar için, trafik kurallarını bugün öğren' sloganı ile düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler teorik ve uygulamalı eğitimlerle bilinçlendirilirken, trafik kurallarına dair kapsamlı bilgiler edindi. Türkoğlu Akademi Okulu öğrencileri, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Bilecik Trafik Eğitim Parkı'nda ağırlanarak, trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve öğrencilerin uyması gereken kurallar hakkında uygulamalı eğitim aldı. Eğitimler sayesinde çocukların daha bilinçli, dikkatli ve sorumlu bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.

Öğrencilere, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının anlamları ve güvenli yürüyüş kuralları hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerin sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye edilerek etkinlik daha eğlenceli hale getirildi.

Yetkililer, polislik mesleğini tanıtma çalışmalarının anaokulundan ortaöğretim seviyesine kadar tüm öğrencilere ulaşacak şekilde devam edeceğini belirtti. - BİLECİK