Bilecik'te öğrencilere güvenlik eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerince öğrencilere güvenlik eğitimi verildi.

"Eğitim ve Güvenlik Projesi" kapsamında Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk ve 700. Yıl İlkokulları ile Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencilerine yönelik kişisel güvenlik, akran zorbalığı ve trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı. Çalışmalar kapsamında okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yürütülürken, internet kafe ve oyun salonları ile park ve bahçelerde de denetimler gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların güvenli ortamda yetişmesi ve bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
