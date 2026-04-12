"Bir Hayalin Olsun Projesi" ile öğrenciler hayallerini seramiklere yansıttı

'Bir Hayalin Olsun Projesi' ile öğrenciler hayallerini seramiklere yansıttı
Bilecik'te 'Bir Hayalin Olsun Projesi' kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, hayallerini seramik ürünlerine yansıttı. Etkinliğe katılan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, çocukların hayal kurma becerilerinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bilecik'te "Bir Hayalin Olsun Projesi" kapsamında öğrenciler hayallerini seramiklere yansıttı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 100 öğrenci yer aldı. Etkinliğe Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, hayallerini seramiklere yansıtarak kendilerini ifade etme fırsatı buldu. Ortaya çıkan eserlerin, çocukların hayal dünyasını ve geleceğe dair umutlarını gözler önüne serdiği belirtildi. 'Bir Hayalin Olsun' mottosuyla yürütülen proje ile çocukların hayal kurma becerilerinin desteklenmesi ve bu hayallerin gerçeğe dönüştürülmesi hedeflendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Çocuklarımızın hayal kurabilen, kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi bizim en büyük hedeflerimizden biridir. Bu tür projelerle onların gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
