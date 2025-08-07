Bilecik'te Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde muhtarların katıldığı toplantıda mahalle ve köylerdeki sorunlar dile getirildi. Vali Faik Oktay Sözer, muhtarların önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlık ederken, ilgili kurum müdürleri ve yetkililer de hazır bulundu. Toplantıda, muhtarlar mahalle ve köylerde karşılaştıkları sorunları, vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını dile getirdi. Kurum yetkilileri, iletilen konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak çözüm önerilerini paylaştı. Vali Faik Oktay Sözer, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, "Muhtarlarımız, mahalle ve köylerde devletin vatandaşa uzanan eli konumundadır. Hizmetlerin en etkin şekilde ulaştırılması için karşılıklı iş birliği ve koordinasyon büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı

E-Devlet'i kontrol edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.