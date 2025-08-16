Bilecik'te Motosiklet Sürücüsünün Dansı Gülümsetti

Bilecik'te Motosiklet Sürücüsünün Dansı Gülümsetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde motosikletli bir sürücünün, arkasındaki otomobilden gelen müzikle ritim tutarak dans ettiği anlar araç içi kameraya yansıdı.

Bilecik'te bir motosiklet sürücüsünün arkasındaki otomobilden çalan müzik eşliğinde dans ettiği renkli anlar araç içi kamerası ile kayıt altına alındı.

Görenleri gülümseten ilginç olay, Bozüyük ilçesinde yaşandı. Üzerinde 'sürücü adayı' yeleği bulunan bir motosikletli, arkasındaki otomobilden çalan müziği duyunda yerinde duramadı. Genç sürücü, kırmızı ışıkta beklerken müzik eşliğinde ritme göre dans etti. Ortaya çıkan o renkli anlar araç içi kamerası görüntülendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı

Yemek iptal edildi! Putin son ziyaretini bakın nereye yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için yarışa girdiler

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için yarışa girdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.