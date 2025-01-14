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Bilecik'te Mobil KETEM ile Kanser Tarama Hizmeti

Bilecik'te Mobil KETEM ile Kanser Tarama Hizmeti
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Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi, köylerde Mobil KETEM ile kanser taramalarına devam ediyor. 30-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik yapılan ücretsiz taramalar, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri için gerçekleştiriliyor.

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), köylerde 'Mobil KETEM' ile erken teşhis fırsatı sunmaya devam ediyor.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyette; 'Mobil KETEM' kanseri tanımak ve erken teşhis etmek amacıyla yalnızca kent merkezinde değil, köylerde de taramalarına aralıksız devam ediyor. İkizce, Koyunköy, Kavaklı, Kendirli, Sütlük, Hasandere, Elmabahçe, Künçeğiz, Abadiye köylerinde 30-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılıyor, bu kapsamda farkındalık çalışmaları yürütülüyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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