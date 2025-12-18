Haberler

Bilecik'te Tutum ve Türk Malları Haftası anaokullarında coşkuyla kutlandı

Bilecik'te Tutum ve Türk Malları Haftası anaokullarında coşkuyla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileri, yerli ürünler ve tasarrufun önemi hakkında çalışmalar yaptı. Etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de yer aldı.

Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla anaokullarında düzenlenen etkinliklerde minik öğrencilerin çalışmaları beğeni topladı.

Bahçelievler Anaokulunda düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerine Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı. Program çerçevesinde sınıfları gezen İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, minik öğrencilerin yerli ürünler ve tutumlu olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı çalışmaları inceledi. Öğretmenlerden etkinlikler hakkında bilgi alan Şimşek, öğrencilerle yakından ilgilenerek yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Etkinliklerin çocuklarda yerli malı kullanma bilinci ve tasarruf alışkanlığının erken yaşta kazandırılması açısından değerli olduğunu belirten Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Renkli etkinliklerle Tutum Haftası kutlu olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de birçok evde kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Kaza yaptıktan sonra alevlere teslim olan tırdaki 2 kişi öldü, taşınan anguslar otobana yayıldı

Alevlere teslim olan tırdaki taşınan anguslar yola saçıldı
7 kişinin can verdiği olayda kaçış planı deşifre oldu! Suçu üstlenecek kişi bile belliymiş

7 kişinin can verdiği olayda kaçış planı deşifre oldu
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
title