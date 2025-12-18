Bilecik'te Tutum ve Türk Malları Haftası anaokullarında coşkuyla kutlandı

Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla anaokullarında düzenlenen etkinliklerde minik öğrencilerin çalışmaları beğeni topladı.

Bahçelievler Anaokulunda düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerine Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı. Program çerçevesinde sınıfları gezen İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, minik öğrencilerin yerli ürünler ve tutumlu olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı çalışmaları inceledi. Öğretmenlerden etkinlikler hakkında bilgi alan Şimşek, öğrencilerle yakından ilgilenerek yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Etkinliklerin çocuklarda yerli malı kullanma bilinci ve tasarruf alışkanlığının erken yaşta kazandırılması açısından değerli olduğunu belirten Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Renkli etkinliklerle Tutum Haftası kutlu olsun" dedi.