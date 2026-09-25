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Bilecik'te minibüs sürücülerine ayrılan yere park eden sürücüye şoförler tepki gösterdi

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Bilecik'te minibüs sürücülerine ayrılan yere park eden sürücüye şoförler tepki gösterdi
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Bilecik'te minibüs sürücülerine ayrılan bölüme park eden sürücü, durağa yanaşamayan şoförlerin tepkisini çekti. Şoförler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti; sürücü daha sonra aracını park ettiği yerden çekti.

Bilecik'te minibüs sürücülerine ayrılan yere park eden duyarsız sürücüye şoförler tepki gösterdi.

Bilecik'in en işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde park yeri bulamayan 35 DBA 587 plakalı aracın sürücüsü, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda minibüs sürücülerin rahatça yanaşıp yolcu indirip bindirmek için kendilerine sarı çizgiyle çizilerek ayrılan bölüme park etti. Durağa yanaşamayan minibüs sürücüleri kavşakta yolcu indirip bindirirken, bu esnada trafikte aksamalar yaşandı. Bu duruma tepki gösteren minibüs sürücüleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak aracı ihbar ettiler. Daha sonra çarşıdaki işleri bitince kavşağa gelen kadın sürücü, aracı park ettiği yerden çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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