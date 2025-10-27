Haberler

Bilecik'te Mezunlarla Öğrenciler Buluştu: 'Bir Mezun Bir Hikaye' Söyleşisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen 'Bir Mezun Bir Hikaye' söyleşisi, mezunlar ve öğrenciler arasında yoğun ilgi gördü. Mezunlar, kariyer hedefleri ve meslek hayatları hakkında deneyimlerini paylaştı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu'nda, mezunlarla öğrencileri buluşturan 'Bir Mezun Bir Hikaye' söyleşisi yoğun ilgi gördü.

Söğüt Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı tarafından Amfi Derslikte düzenlenen etkinlik, Sosyal Güvenlik Programı Öğretim Görevlisi Yavuz Koç koordinasyonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe programın 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile mezun olup Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde görev yapan eski öğrenciler katıldı. Söyleşide mezunlar, öğrencilerle KPSS hazırlık süreci, meslek hayatı, kamu kurumlarındaki çalışma şartları ve kariyer planlaması konularındaki deneyimlerini paylaştı. Öğrenciler, mezunlara sorular yönelterek kendi kariyer hedefleri hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Etkinliğin sonunda Yavuz Koç, mezun konuklara katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Bu tür söyleşiler öğrencilerimizin motivasyonunu arttırıyor ve mesleki farkındalık kazandırıyor" dedi. - BİLECİK

