Bilecik'te Mantar Toplamak İçin Giden İsmail Kaya'dan Haber Alınamıyor

Bilecik'in Hasandere Köyü'nde mantar toplamak için giden İsmail Kaya'nın kaybolmasının ardından arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD ve diğer ekiplerin katıldığı arama faaliyetleri geniş bir alanda devam ediyor.

(BİLECİK) - Bilecik'in Hasandere Köyü'ne mantar toplamaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan İsmail Kaya için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yarhisar Köyü'nde yaşayan Kaya'nın, dün mantar toplamak üzere geldiği Hasandere Köyü'nde traktörünü bıraktıktan sonra arazide kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından dün başlatılan arama çalışmaları halen sürdürülüyor.

Arama çalışmalarına Jandarma, AFAD, EDAK, ANDA ve INDAK ekiplerinden toplam 96 personelin katıldığı ve Bilecik-Bursa arasında geniş bir alanda arama yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
