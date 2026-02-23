Haberler

Koruma altındaki çocuklarla anlamlı iftar

Koruma altındaki çocuklarla anlamlı iftar
Bilecik'te Bozüyük Açık Ceza ve İnfaz Kurumu personeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün korumasındaki çocuklar için anlamlı bir iftar programı gerçekleştirdi. Programda dualar edilerek birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Bilecik'te Bozüyük Açık Ceza ve İnfaz Kurumu personeli tarafından koruma altındaki çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Bozüyük Açık Ceza ve İnfaz Kurumu personeli tarafından Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koruması ve bakımı altındaki çocuklar için iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programda çocuklarla birlikte oruç açılarak, dualar edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu çocuklarımızla birlikte yaşadık. Bu anlamlı sofrada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

