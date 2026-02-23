Koruma altındaki çocuklarla anlamlı iftar

Bilecik'te Bozüyük Açık Ceza ve İnfaz Kurumu personeli tarafından koruma altındaki çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Bozüyük Açık Ceza ve İnfaz Kurumu personeli tarafından Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koruması ve bakımı altındaki çocuklar için iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programda çocuklarla birlikte oruç açılarak, dualar edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu çocuklarımızla birlikte yaşadık. Bu anlamlı sofrada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı