Bilecik'te kırsal kalkınma toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi' programı toplantısı gerçekleştirildi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıya Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Gölpazarı İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda tarıma dayalı yatırımlar ve tasarruflu sulama sistemlerine yönelik bilgilendirmeler yapılarak, üretimde verimliliğin artırılması ve kırsal kalkınmanın yerinden başlatılması hedefi ele alındı. Ayrıca tarımda dijitalleşme, modern üretim teknikleri ve tasarruf odaklı projeler değerlendirildi. Program kapsamında üreticilerin modern, verimli ve sürdürülebilir üretim anlayışına geçişini desteklemeye yönelik hibe destekleri, başvuru süreçleri ve yatırım konularında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Kırsal kalkınmayı güçlendirmek, üreticilerimizin modern ve sürdürülebilir üretim modellerine geçişini desteklemek en önemli önceliklerimizdendir. Tarımda verimliliği artıracak her türlü çalışmayı yerinde desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı