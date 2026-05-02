Bilecik'te kırsal kalkınma toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi' programı toplantısı gerçekleştirildi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıya Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Gölpazarı İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda tarıma dayalı yatırımlar ve tasarruflu sulama sistemlerine yönelik bilgilendirmeler yapılarak, üretimde verimliliğin artırılması ve kırsal kalkınmanın yerinden başlatılması hedefi ele alındı. Ayrıca tarımda dijitalleşme, modern üretim teknikleri ve tasarruf odaklı projeler değerlendirildi. Program kapsamında üreticilerin modern, verimli ve sürdürülebilir üretim anlayışına geçişini desteklemeye yönelik hibe destekleri, başvuru süreçleri ve yatırım konularında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Kırsal kalkınmayı güçlendirmek, üreticilerimizin modern ve sürdürülebilir üretim modellerine geçişini desteklemek en önemli önceliklerimizdendir. Tarımda verimliliği artıracak her türlü çalışmayı yerinde desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

Dev bankada büyük skandal: Erkek çalışanını seks kölesi yaptı
Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada

"İnsanlık ölmüş" dedirten görüntüler
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Ziyarete damga vuran görüntü: Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

Dev bankada büyük skandal: Erkek çalışanını seks kölesi yaptı
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
ABD'de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu

İhbara giden polislerin kapısını açtığı ev havaya uçtu