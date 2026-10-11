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Bilecik'te kedi, fareyle oynar gibi yılanla oynarken cep telefonu kamerasına yansıdı

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Bilecik'te kedi, fareyle oynar gibi yılanla oynarken cep telefonu kamerasına yansıdı
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Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Mahan Köyü'nde bir kedinin yılanla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kedi, yılanı önce patisiyle kontrol etmiş, ardından ağzına alıp kaldırmış ve peşinden giderek hamle yapmış.

Bilecik'te kedi fare ile oynar gibi yılanla oynaması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Garip olay; Vezirhan beldesine bağlı Mahan Köyü'nde yaşandı. Bir evin yakınında yaşanan olayda kedinin yılanı ağzına alması, peşinden koşması ve tekrar tekrar patisiyle hamle yapması dikkat çekti. Köyde yaşayan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kedinin yerdeki yılanı önce patisiyle kontrol ettiği, ardından ağzına alarak kaldırdığı görüldü. Yılandan uzaklaşmak yerine peşinden giden kedi, zaman zaman yılanı kovalarken zaman zaman da yeniden üzerine hamle yaptı.

Kedinin yılanla mücadelesi dikkat çekerken, ilginç anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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