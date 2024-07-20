Bilecik'te kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

GÖKAY ŞİŞEK

(BİLECİK) - Bilecik merkez Karaağaç köyünde hayvanlarını otlatmaya giden ancak geri dönmeyen 64 yaşındaki Muhlis Kara için arama çalışması başlatıldı.

Bilecik Karaağaç köyünde cuma günü küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden çıktığı öğrenilen Muhlis Kara'nın köye geri gelmediği fakat hayvanların ahıla döndükleri öğrenildi.

Köylüler tarafından saat 21.30 sıralarında güvenlik ekiplerine kayıp ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgede AFAD, Jandarma, ANDA, EDAK ve İHH ekiplerinin arama çalışmasına başladı. Köy mücavir alanları içerisinde başlayan arama çalışmasına yerel halkında destek verdiği belirtildi.