Kar yağışının etkili olduğu Bilecik'te ekipler sahada

Kar yağışının etkili olduğu Bilecik'te ekipler sahada
Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın güvenli sağlanması amacıyla 24 saat boyunca kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bilecik Valisi, çalışmaların hava şartları normale dönene kadar devam edeceğini açıkladı.

-Kar yağışının etkili olduğu Bilecik'te, İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla çalışmalarına 24 saat esasına göre devam ediyor. İl genelinde sorumluluk alanlarında kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, tüm imkan ve kabiliyetleriyle sahada görev yapıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle kırsal bölgelerde yerleşim yerlerine ulaşımın kesintisiz sağlanması hedeflenirken, olumsuz hava şartlarına karşı da gerekli tedbirler alınıyor. Bilecik Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar sayesinde ana güzergahlar ve köy yolları açık tutuluyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışına karşı ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde görev yapıyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz. Karla mücadele çalışmalarımız, hava şartları normale dönene kadar aralıksız devam edecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
