Bilecik'te koruma altındaki kardeşler aile bağlarını güçlendirmek için buluştu
Bilecik'te koruma altında bulunan kardeşler, aile bağlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleşen düğünle bir araya geldi. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlendi.

Bilecik'te farklı kuruluşlarda koruma altında bulunan kardeşlerin aile bağlarını güçlendirmek amacıyla anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı farklı kuruluşlarda koruma altında bulunan kardeşler, aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla bir araya geldi. Program, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Buluşmaya İl Müdür Yardımcıları Seçkin Bilici ve Rahim Duman'ın yanı sıra Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Cezayir Çelik, Bilecik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Hüseyin Çelik ile Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Emre Erdal katıldı. Program kapsamında kardeşlerin bir araya gelerek zaman geçirmeleri sağlanırken, kardeşlik bağlarının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Kardeşlerimizin birbirleriyle olan bağlarını korumak ve güçlendirmek bizim için son derece kıymetli. Çocuklarımızın sevgiyle büyümesi, kendilerini güvende hissetmeleri ve aile duygusunu yaşamaları adına bu tür buluşmaları önemsemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
