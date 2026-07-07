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Bozüyüklü yazarlar Kınık'ta okurlarıyla buluştu

Bozüyüklü yazarlar Kınık'ta okurlarıyla buluştu
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı tarihi Kınık Köyü'nde düzenlenen Karavan Festivali'nde Bozüyüklü yazarlar Ezgi Ateş Toprak, Gülşah Yüksel ve Ersin Şahin, okurlarıyla bir araya gelerek eserlerini tanıttı ve kitaplarını imzaladı.

Bilecik'te düzenlenen Karavan Festivali'nde Bozüyüklü yazarlar okurlarıyla buluştu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı tarihi Kınık Köyü'nde düzenlenen Karavan Festivali, doğa ve kültürün yanı sıra edebiyatın da buluşma noktası oldu. Festival kapsamında kurulan kültür standında, Bozüyüklü yazarlar Ezgi Ateş Toprak, Gülşah Yüksel ve Ersin Şahin, kitapseverlerle bir araya gelerek eserlerini tanıttı.

Festival süresince yoğun ilgi gören stantta yazarlar, okurlarıyla birebir sohbet etme fırsatı bulurken kitaplarını imzalayarak samimi söyleşiler gerçekleştirdi. Her yaştan ziyaretçinin ilgi gösterdiği etkinlikte, kitapların birleştirici gücü Kınık Köyü'nün sıcak atmosferiyle buluştu. Sayfalar arasında kurulan dostluklar ve edebiyat üzerine yapılan sohbetler, festivale ayrı bir renk kattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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