Pazaryeri ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün kar tatili

Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'nde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Pazaryeri İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; ilçe merkezi hariç, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kararın ulaşımda yaşanabilecek riskler ve öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi. İlçe merkezinde bulunan okullarda ise eğitim-öğretimin normal seyrinde devam edeceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların ve öğrencilerin resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu. - BİLECİK