Bilecik'te Kaldırımda Tehlike Saçan Aydınlatma Direği
Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldırımın ortasında yer alan aydınlatma direği ve dışarı çıkan kablolar, yürüyen vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Yerel halk yetkililerden önlem alınmasını talep etti.
Bilecik'te bir kaldırımın üzerine ortasına dikilen aydınlatma direğinden dışarı çıkan kablolar tehlike saçıyor.
Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde kaldırımın ortasına dikilen aydınlatma direğine vatandaşlar tepki gösterdi. Kaldırımdan yürüyen vatandaşların bu direğe tepki gösterirken, bir de direkten dışarı çıkmış durumdaki kablolar tehlike saçıyor. Vatandaşlar yetkililerden yaya kaldırımın ortasına dikilen direk ve dışarı çıkan kabloları için önlem alınması istediler. - BİLECİK