Bilecik'te Kaldırım İşgali: Yayalar Tepkili

Bilecik'te son günlerde sık sık yaşanan kaldırım üstü parklanmalar yayaları isyan ettirdi.

Bilecik'in en işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde 34 BOZ 621 plakalı ticari araç sürücüsü kaldırıma park etti. Bu sırada kaldırım kullanmak isteyen yayalar bu duruma tepki gösterdi. Yayalar son günlerde kent merkezinde park yeri bulamayan araçların kaldırımlara park etmeyi adet hale getirdiklerini anlatarak, buna bir çözüm bulunması istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı