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Bilecik'te kadın hizmetleri birimleri Rahim Duman başkanlığında toplandı

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Bilecik'te kadın hizmetleri birimleri Rahim Duman başkanlığında toplandı
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kadın Hizmetleri Birimleri, Rahim Duman başkanlığında toplanarak kadınlara sunulan sosyal hizmetleri değerlendirdi. Toplantıda hizmetlerin etkinliğini artıracak planlamalar görüşüldü.

Bilecik'te kadın hizmetleri için yeni planlama yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kadın Hizmetleri Birimleri toplantısında, kadınlara yönelik sunulan sosyal hizmetler ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadınlara yönelik hizmetlerin mevcut durumu ele alınırken, hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik planlamalar da görüşüldü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, "Kadınlara yönelik sunduğumuz sosyal hizmetlerin ihtiyaçlara en doğru şekilde cevap vermesi için çalışmalarımızı düzenli olarak değerlendiriyoruz. Hizmetlerimizin etkinliğini artırarak kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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