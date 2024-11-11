Bilecik'te yeni kurulan Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği üyeleri ilk ziyaretlerini Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından jandarmaya bağlı birliklerin desteklenmesi, şehit ailelerine destek sağlanması amacıyla Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği kuruldu. Kuruluş amacı hakkında bilgi veren Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilcisi aynı zamanda İl Jandarma Komutanı olan Albay Ferdi Erbakıcı, "Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birliklerinin emniyet ve asayişe yönelik hizmetlerinin desteklenmesi, en ileri düzeye yükseltilmesi ve Jandarma Genel Komutanlığı mensubu personelin ailelerine ilk ve acil destek yardımı hususunda vakıf tarafından gerçekleştirilebilecek her türlü hizmeti ifa ve bu amaca varabilmek için halkın maddi ve manevi desteğini sağlamaktır. Misyonu; vakıf amaçlarının sağlanmasına yönelik olarak yeni vakıflarla ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek için plan ve projeler hazırlayarak icra etmektir. Vizyonu; güvenirlilik, dürüstlük, saygınlık, şeffaflık, hukuka uygunluk, sosyal ve kültürel değerlere saygı ve bağışçılara vefayı kapsayan temel değerlerin ışığı altında vakfın misyonunu yerine getirmektir" dedi.

Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği üyelerinin ilk ziyaretlerini yaptıkları Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise, vakfın hayırlı olmasını dileyerek, her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Öte yandan Bilecik İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı Başkanlığı'nda kurulan temsilciliğinin Başkan Vekili Prof. Dr. İsa İpçioğlu, Başkan Vekil Yardımcısı Nesrin Erdinç yaparken, Yönetim Kurulu üyeleri ise; Sevcan Uzun Yıldız, Çetin Kaya, Mehmet Çoban, Sema İnci, Mustafa Metin, Selçuk Köse, Berna Akdemir Çelik, Yıldıray Ören ve Adem Öner'den oluştu. - BİLECİK