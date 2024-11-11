Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği kuruldu

Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te yeni kurulan Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği üyeleri ilk ziyaretlerini Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e yaptı.

Bilecik'te yeni kurulan Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği üyeleri ilk ziyaretlerini Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından jandarmaya bağlı birliklerin desteklenmesi, şehit ailelerine destek sağlanması amacıyla Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği kuruldu. Kuruluş amacı hakkında bilgi veren Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilcisi aynı zamanda İl Jandarma Komutanı olan Albay Ferdi Erbakıcı, "Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birliklerinin emniyet ve asayişe yönelik hizmetlerinin desteklenmesi, en ileri düzeye yükseltilmesi ve Jandarma Genel Komutanlığı mensubu personelin ailelerine ilk ve acil destek yardımı hususunda vakıf tarafından gerçekleştirilebilecek her türlü hizmeti ifa ve bu amaca varabilmek için halkın maddi ve manevi desteğini sağlamaktır. Misyonu; vakıf amaçlarının sağlanmasına yönelik olarak yeni vakıflarla ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek için plan ve projeler hazırlayarak icra etmektir. Vizyonu; güvenirlilik, dürüstlük, saygınlık, şeffaflık, hukuka uygunluk, sosyal ve kültürel değerlere saygı ve bağışçılara vefayı kapsayan temel değerlerin ışığı altında vakfın misyonunu yerine getirmektir" dedi.

Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği üyelerinin ilk ziyaretlerini yaptıkları Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise, vakfın hayırlı olmasını dileyerek, her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Öte yandan Bilecik İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı Başkanlığı'nda kurulan temsilciliğinin Başkan Vekili Prof. Dr. İsa İpçioğlu, Başkan Vekil Yardımcısı Nesrin Erdinç yaparken, Yönetim Kurulu üyeleri ise; Sevcan Uzun Yıldız, Çetin Kaya, Mehmet Çoban, Sema İnci, Mustafa Metin, Selçuk Köse, Berna Akdemir Çelik, Yıldıray Ören ve Adem Öner'den oluştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Polis eşliğinde giderken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti

Son Dakika Haberleri

11 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Kasım Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI ALTIN KURU | 11 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Dilara Selçelik kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dilara Selçelik kaç yaşında, nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler saat kaçta, hangi gün? Tv8 İlkay Buharalı'yla Gerçekler ne zaman? AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler sunucu kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.