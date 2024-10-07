Bilecik'te İyi Tarım Uygulamaları Projesi Başlatıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından " Söğüt'te Marul Daha İyi" projesi kapsamında çiftçiler bilinçlenecek.

Türkiye'de iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonluğunda, "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Bilecik'in Söğüt ilçesinde "Söğüt'te Marul Daha İyi" projesi hayata geçirildi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projede yer alan üreticilere, İl Sağlık Müdürlüğü ilkyardım uzmanı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş güvenliği uzmanı tarafından 'Temel İlkyardım Eğitimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' verildi.

Eğitimde konu uzmanı teknik personel tarafından iyi tarım uygulamaları hakkında bilgi verilirken iyi tarım uygulamalarının Bilecik genelinde yaygınlaşması gerekliliği ile ilgili dilek ve temennilerde bulunuldu.

"İlimizde mikroklima havzasında yer alan üretim alanlarında sezonda; örtü altında marul, domates, salatalık yetiştiriciliği yapılmaktadır"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş proje hakkında bilgi vererek, ""Önemli bir kışlık sebze olan marul, bileşiminde bulunan mineral maddeler ve vitaminler nedeni ile tüketicilerin vazgeçemediği değerli ve geleneksel bir sebzedir. Beslenme açısından çok değerli olmakla birlikte, bileşiminde oksalik asit ile fazla azotlu gübreleme sonucu nitrit ve nitrat birikimi olabildiği için bu konulara dikkat edilmelidir. Ayrıca pestisit kalıntı izleme ile kalıntısız ürün elde edilerek 'İyi Tarım Uygulamaları' konusunda bilinçlenen çiftçi sayesinde bu tip sıkıntıların önüne geçilecektir. İlimizde mikroklima havzasında yer alan üretim alanlarında sezonda; örtü altında marul, domates, salatalık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yoğun üretim yapılan örtü altında yetiştiricilik için gerekli olan temel unsurlar (toprak, su gibi) aşırı gübreleme ve ilaçlamadan dolayı tehdit altındadır. Proje ile birlikte sürdürülebilir tarım için İyi Tarım Uygulamaları bilincinin üreticiler üzerinde oluşturularak alışkanlık kazandırılması hedeflenmektedir" dedi.

Toplantı sonrasında üreticilere marulda İyi tarım Uygulamalarında kullanılmak üzere damlama gübreleri dağıtıldı. - BİLECİK